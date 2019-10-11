Marius Sumudica son noktayı koydu: Gitmiyorum!

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımdan ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili konuştu, Kırmızı-Siyahlılar’ın yüreğine su serpti. Geçen sezon Al Shabab Riyad’ı çalıştırdığı Suudi Arabistan’dan 3 milyon dolarlık teklif aldığı belirtilen Rumen teknik adam, FANATİK’e konuştu, Gaziantep’ten ayrılmayı düşünmediğini ifade etti.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 7. haftayı 11 puan ve averajla 8. sırada geçen Kırmızı-Siyahlı ekibin çalıştırıcısı, birçok teklif aldığını, ancak Türkiye’den ayrılmayacağını kaydetti.

Sezon başında geldi

2017-2018’de Kayserispor’u çalıştıran, geçen yıl Arabistan’ın Al Shabab Riyad takımına giden ve sezon başında Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşan Rumen teknik adam şöyle konuştu: Sadece Arabistan’dan değil bir çok teklif alıyorum. Daha 47 yaşındayım ve burada burada yapacağım çok şey var. Türkiye’den ayrılmayı şimdilik düşünmüyorum.”