Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor’a konuk olan Çaykur Rizespor, 90+6'de yediği golle sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Alanya’nın bugün kendilerinden daha fazla fırsatı olduğunu söyledi. Ancak kendilerinin de pozisyonları olduğunu belirten Sumudica, "Özellikle Skoda, ilk yarıda atabilse 2-0 olacak, bambaşka bir hikaye yazılabilecekti maçta. 1-1 iken Michalak bir pozisyonu vardı atamadı. Atması gerekiyordu. En azından pas vermesi gerekiyordu gol olması için ama ne pas verdi ne de atabildi. 2-1 olsaydı gene çok farklı maç olabilirdi. Eğer atamazsanız futbolda kazanamıyorsunuz." dedi.

"Duran toplardan kaybediyoruz"

Sumudica, Rizespor ile sadece altı antrenman yapabildiğini belirterek, takımının şu ana kadar fiziksel olarak çok iyi durumda olmadığını ifade etti. Bir çok futbolcularının da koronavirüse yakalandığını dile getiren Sumudica, şöyle konuştu:

"Koronavirüs dönüşlerinde fiziksel olarak çok yoruluyorlar. 3 günde bir maç oynuyorlar. Sadece takımı organize etmeye çalışıyorum. Ama biz takım olarak son 3 maçtır, duran toplardan kaybediyoruz. Fenerbahçe maçında frikikten gol yedik. Kasımpaşa maçında ne yazık ki son dakikalarda sorumluluğumuzu unuttuk ve kornerden gol yedik. Bugün gene bir duran toptan penaltı ve kornerden gelen goller. Bu sorumluluk alınması gereken durum. Geldiğimden beri 3 maçta 4 gol yedik ve duran toptan."

"Oyuncularımın suçunu bu çıkarmıyor"

Sumudica, yedikleri golün dakikası ile ilgili itirazının olduğunu vurgulayarak, 4 dakika verilen uzatmanın 6-7 dakikayı geçtiğini ve golü yediklerini kaydetti.

Maçın 30 saniye, bir dakika uzatılabileceğini ancak 2 dakika uzatılmasına anlam veremediğini söyleyen Sumudica, "Bugün 4’ün artı 2’sinde gol yedik. Oyuncularımın suçunu bu çıkarmıyor. 4 dakika verdiğiniz maçı niye 6 dakika uzatırsınız. Ne oldu? Maça başladık. Santradan sonra ilk topla maçı bitirdi, bu normal değil." dedi.

Maçın son dakikalarında yaşanan olaylarla ilgili de açıklama yapan Sumudica, kendisinin artık bu tarz olaylarda görülmeyeceğini söylediğini belirtti. Karşı tarafın hoca ekibinden bir yardımcı hocanın yaptığı harekete dikkati çeken Sumudica, şunları söyledi:

"Çok ayıp bir hareket. Müslüman bir ülkede böyle bir hareketi hiç yakıştıramıyorum. Bu çok çirkin ve utanılması gereken bir hareket. Eğer federasyon bu hareketi yutar ve gereğini yapmazsa bence sıkıntı başlar. Çünkü ondan sonra herkes aynısını yapma hakkı elde eder. Eğer bugün dediğim hareketin aynısını ben yapsaydım herhalde 6 maç uzaklaştırma verilirdi. Ben bu hareketi bize yapan hocanın ne kadar süre dışarıda kalacağını takip edeceğim."

Alanyaspor’un maçı kazanmalarına bir şey demediğini dile getiren Sumudica, yapılan hareketin kabul edilebilir olmadığını, bunun Rizespor, Rize şehri, Türkiye ve oynanan oyuna bir saygısızlık olduğunu söyledi.

"Yaptığı hareket o kadar provoke ediciydi ki, neredeyse bir savaş, bir kavga çıkıyordu." diyen Rumen teknik adam, söz konusu kişinin görevini bırakıp Türkiye’den ayrılması gerektiğini, Türkiye’de çalışmayı hak etmediğini ileri sürdü.

Sumudica, "Ben Körfez ülkelerinde de çalıştım, eğer orada böyle bir hareket yapılsaydı, emin olun ülkeden ayrılması en fazla bu akşamdı. Bu akşam o ülkeden ayrılmak zorunda kalırdı. Ben bunun ödettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok büyük saygısızlık yapıldı." şeklinde konuştu.

AA