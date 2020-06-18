Salgın sonrası Süper Lig’de sezonu kendi sahasındaki Ankaragücü maçı ile açan ve sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Gaziantep FK’nin teknik direktörü Rumen Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanı öncesi FANATİK’e konuştu. Sumudica, Fernando Muslera ve vatandaşı Florin Andone’nin Rizespor karşısında yaşadıkları ağır sakatlıklar sonrası kendilerine karşı önümüzdeki hafta sonu oynamayacakları için üzgün olduğunu belirtti. Tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı: “Ligde ilk hafta son derece ilginç geçti. Biz haftayı 1 puanla kapatırken, Beşiktaş ve Galatasaray beklenmedik kayıplar yaşadı. Benim amacım, Gaziantep’i ilk 10 içinde tutarak sezonu tamamlamak. Bu doğrultuda oyuncularımı motive etmeye çalışıyorum. Önümüzdeki bir Galatasaray maçı var ve hem Muslera hem de Andone’nin sakatlıklarına çok üzüldüm.”

‘Futbol adına kara bir gündü’

“Bu sakatlıklar kesinlikle futbol adına kara bir gün yaşanmasına neden oldu. Pazar günü bize karşı oynamayacakları için üzgünüm. Keşke sakatlanmasalardı ve sahada olsalardı. Muslera, Türkiye’nin en iyi kalecisi. Umarım O ve Andone, en kısa zamanda eskisinden çok daha güçlü şekilde futbola döner. Tanrı yardımcıları olsun. Sonuçta Rize’ye yenilebilirsin ama Muslera gibi bir kulüp efsanesini ve Andone gibi iyi bir forveti kaybetmek, büyük bir kayıp. Hepimiz önce insan olmalıyız. Bu duruma rakip olarak sevinemeyiz. Galatasaray maçı bizim için ne olursa olsun zor olacak. Hâlâ şampiyonluk için ve ikincilik için savaşıyorlar. Kendi sahalarında olacaklar ve çok güçlü bir kadroları var.”

‘En güçlü tarafımızla saldıracağız’

“Galatasaray’ın güçlü ve zayıf yönlerini biliyoruz. İyi bir oyun adına hazırlıklarımızı yapıyoruz ve biz de en güçlü tarafımızla onlara saldıracağız. İstanbul’a tatil için gitmeyeceğiz. Öncelikle 3 puan, olmazsa da 1 puanla evimize dönmeyi amaçlıyoruz. Şu anda her takımın problemleri mevcut. Dersimize en iyi şekilde çalışacağız. Kalan 7 maçta maksimum puanı almak istiyoruz. İşimiz kolay değil. Kalan maçlarda Galatasaray dahil mutlaka puan ya da puanlara ihtiyacı olan takımlarla oynayacağız. Kayseri’deyken ligi 9. sırada bitirmiştik. Şimdi Antep’te de aynısını başarmayı hedefliyorum. Bu şartlarda evimizde bile 1 puan 1 puandır. Sonuçta taraftar olmadan oynuyoruz.”