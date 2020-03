Marius Sumudica: Kaçtığım falan yok

Korona sebebiyle liglere ara verildi ve ben de kulübe, ‘Ne zaman futbola başlayacağız?’ diye sordum. Kimse kesin tarihi henüz bilmiyordu. 5 gün ara olsa, gelir görevime başlarım. Ancak futbol yoksa, orada bulunmam anlamsız. Oyunculara çalışma programlarını gönderdim. 7 aydır kaldığımız otelde sadece 5 kişi kaldık, restoranı da çalışmıyordu. Kulüpten çözüm bulunmasını istedim ama yanıt alamadım. Ne yapsaydım, arabada mı kalsaydım.Türkiye’de yabancı basketbolcular ülkelerine gitti. Ben gidince mi olay oldu. Aralık’ta zatürre olmuştum. Kimse kusura bakmasın. Önce ailem ve sağlığım gelir. Kaçtığım falan da yok. Ligin durumu kesinleşince döneceğim."

Süper Lig’e koronavirüsü sebebiyle ara verilmesinin ardından Gaziantep FK’nın teknik direktörü Marius Sumudica’nın, yardımcılarıyla birlikte önceki gün Türkiye’den ayrılması ve ülkesi Romanya’ya dönmesi, büyük tepki çekmişti. Ani ayrılışının, oluşan olumsuz koşullar ve sağlık nedenleri olduğunu belirten Sumudica, konuyla ilgili sadece FANATİK’e konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi: “Ülkeme gitmemin neden bu kadar büyütüldüğünü anlamıyorum. Koronavirüs sebebiyle liglere ara verildi ve ben de kulübe, ‘Ne zaman futbola başlayacağız?’ diye sordum. Daha sonra kulüp başkanları, Spor Bakanımız ve TFF ile toplantı yaptılar. Sonuç olarak 3 çözüm ortaya çıktığını söylediler. Ligler 17 Nisan’da, olmazsa 30 Nisan’da başlayacaktı. Son çözümün ise şu anki pozisyonda şampiyonun tescil edilmesiyle ligin bitmesi olduğunu öğrendim. Ancak şu an kimse kesin olarak ligin ne zaman başlayacağını hala bilmiyor.”

‘Ülkemde etkisi şu an daha az’

“5 gün ara olsa sonra gelir görevime başlarım. Futbol yoksa şu an orada bulunmamın bir anlamı yok. Zaten tüm oyuncularıma evde çalışmaları için program gönderdim. Bu salgın sonuçta çok ciddi bir durum. Gaziantep’e, kulübe, bu ülkenin insanlarına ve tüm karar mercilerine büyük saygı duyuyorum. Ancak 7 aydır ekibimle birlikte kaldığımız otelde virüs sebebiyle 5 kişi kalıyorduk. Haliyle restoran da kapatıldı. Kulüpten bir çözüm bulmalarını istedim ama yanıt alamadım. Koşullar benim için olumsuz hale geldi. Ne yapsaydım, arabada mı kalsaydım! Ülkeme dönmek zorundaydım. Geçtiğimiz Aralık ayında zatürre olmuş ve bir süre ülkemde hastanede yatmış, maça çıkamamıştım. Kimse kusura bakmasın ama benim için sağlığım ve ailem her zaman önce gelir. Böyle bir durumdayken eşim, kızım, ailem beni sürekli arıyor, merak ediyordu. Romanya, şu an virüsten en az etkilenen yerlerden biri.”

‘Uçağa 50 bin Euro ödedim’

“Belki 1 hafta daha Antep’te kalsam, Romanya ile Türkiye için de uçuş yasağı konacaktı. Virüs sebebiyle hiç kimseyi riske etmemek adına kendi cebimden 50 bin Euro (Yaklaşık 353 bin TL) ödeyip, ekibimle birlikte özel uçak kiralayarak ülkeme gittim. Türkiye’de yabancı basketbolcuların bazıları da aynı sebepten Türkiye’den ayrıldılar. Ben gidince mi olay oldu! Gelir gelmez zaten kendimi ailemden izole ettim. Bir süre böyle yapacağım. Eğer olumsuz bir durum hissedersem hemen gerekli testleri yaptıracağım. Benim kaçtığım falan yok. Bana lig şu tarihte başlayacak densin, ben görevimin başında olurum. Ama ortada kesin bir tarih yok. Birçok ülkede liglerin hemen başlayacağını düşünmüyorum.”

Lobide kimse çalışmıyor

Rumen hocanın ekibiyle birlikte kaldığı otelin lobisinden çekilen fotoğrafta, resepsiyonda herhangi bir çalışanın bulunmadığı, ışıkların çoğunun kapatıldığı ve tek asansörün çalıştığı bildirildi.

Oyuncusu Maxim de Romanya’ya gitti

Sumudica, Romanya’ya ayak bastığında henüz koronavirüsünden ölen yoktu. Ancak dün vaka sayısı 325’ten 367’ye yükselirken, ilk hayatını kaybeden kişinin 67 yaşında ve lösemi tedavisi gören biri olduğu açıklandı. Tam bu sırada da Gaziantep’te Sumudica’nın vatandaşı Rumen oyuncu Alexandru Maxim’in de, kulüpten izinsiz şehirden ayrılıp, ülkesine gittiği öğrenildi.

Konserveleri depolamış

Deneyimli çalıştırıcı, olağanüstü bir duruma karşı Antep’te markete gitmiş ve hem kendisi hem de ekibi için 2 kutu konserve balığın yanı sıra peynir ve benzeri yiyecekler de almış.

M. Çağrı Davran