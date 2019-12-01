Marius Sumudica ile taraftarlar arasında gerginlik

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Denizlispor mağlubiyetinin ardından tribünlerdeki taraftarlar Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya tepki gösterdi. Sumudica, kendisine tepki gösteren taraftarlarla sözlü atışma yaşarken, araya teknik heyet ve futbolcular girdi.

Tartışmanın devam etmesiyle birlikte daha da sinirlenen Rumen teknik adam, taraftarların olduğu bölüme kadar yaklaştı. Bir kez daha araya giren teknik heyet ve futbolcular, Sumudica'yı tribünün önünden uzaklaştırarak güçlükle soyunma odası koridorlarına götürdü.

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