Süper Lig’de konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Marius Sumudica, "Balkanlardan geldiğimiz için aynı kanı taşıyoruz. Eğer bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım." dedi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Sumudica, takımda bir aile ortamı oluşturduklarını söyledi. Ligin zirvesinde yer alan takıma karşı mücadele verdiklerini belirten Sumudica, rakiplerinden daha iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

İlk yarı sonuna kadar en az 9-10 puan daha almaları gerektiğini aktaran Sumudica, şöyle konuştu:

"Burada bize karşı kazanmak gerçekten çok zor. Bunu da bugün gördünüz. Balkanlardan geldiğimiz için aynı kanı taşıyoruz. Eğer bu takım benimle küme düşerse antrenörlüğü bırakacağım. Eğer takım ligde kalırsa benimle alakalı yorum yapan gazetecinin karakteri varsa kendisi de umarım benim bu bahsimi görür. Biz takımı ligde tutarsak kendisi de gazeteciliği bıraksın. Ben de onun cevabını bekleyeceğim."