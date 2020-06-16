Marius Sumudica: Her puan her zamankinden daha değerli

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig’de 27. haftada konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Marius Sumudica, artık her puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Sumudica, yaptığı açıklamada, “Bu saatten sonra her puan her zamankinden daha değerli çünkü ligin bitmesine az bir zaman kaldı. Bizim hedefimiz ligde kalmak. O yüzden biraz daha puan toplayıp rahatlamamız lazım. Ankaragücü maçını bir kenara bırakıp, önümüzdeki haftalara odaklanmalıyız. Puanlar toplayıp ligde kalma hedefini bir an önce yakalamak istiyoruz. Biz maçları iç saha veya dış saha diye de ayırmıyoruz. Zaten artık taraftar da yok; her maç aynı özellikte diyebiliriz” ifadelerini kullandı.