Marius Sumudica: Hayatımın en büyük hatası Yeni Malatya

Bu sözler Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica’ya ait. Tecrübeli teknik adam, Antalya kampında verdiği röportajda, “Kariyerim boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi’nde takım çalıştırdım. Kupalar, şampiyonluklar kazandım. İlk kez küme düşmemeye oynuyorum. Şunu açıkça söylemeliyim ki hayatımın en büyük hatası Yeni Malatyaspor’a gelmek oldu” ifadelerini kullandı.

Rumen çalıştırıcının bu açıklamalarına yönetimden ise henüz bir yanıt gelmiş değil.





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