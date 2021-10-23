Marius Sumudica: Hata yapıyorsanız bedelini ödemelisiniz

Süper Lig ’in 10’uncu haftasının açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Altay’ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü bir final maçı gibi mücadele ettiler. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum bugün takımımıza çok yardımcı oldular. İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber. Şimdi oyuncularıma 2 gün izin verdim, aileleriyle daha fazla vakit geçirmeleri ve zihnindekilerini temizlemek için. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçı hazırlıklarımıza başlayacağız” dedi.

"Hata yapıyorsanız bedelini ödemelisiniz"

Yeni Malatyaspor’un başında çıktığı iki maçta kulübede daha sakin bir tavır sergilemesinin sorulması üzerine ise Sumudica, “Tabi bütün hatalarınızdan ders çıkarmalısınız, öğrenmelisiniz. Kayseri’de de Antep’te de böyle şeyler başıma geldi. Antep’te puanlamada 3’üncü sıradayken şaka yaptım yanlış anlaşılma oldu. Ama bu hata sonucu takımdan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat böyle, hata yapıyorsanız bedelini ödemelisiniz” şeklinde konuştu.

"Takım, anlattığım sistemi çok iyi anladı"

Oyuncularının, takıma oturtmak istediği sisteme çabuk uyum sağladığının altını çizen Rumen teknik adam, “Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Sadece 2 haftada Malatya’da çalıştım. Anlattığım her şeyi çok iyi anladılar ve iki farklı sisteme karşı oynadılar. Adana karşı 4-2-3-1 burada 3-4-3 e karşı oynadılar. Takım çözüm üretti, hiçbir problem de görmedik. Ayrıca birçok gol şansımız da vardı, bunları kaçırdık. Tabi hiç kimsenin de bu maçı kimin hakkettiği ile ilgili sorusunun olduğunu da düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

"Buraya geldiğimde mental ve öz güven olarak çok aşağıdaydılar"

Takımın başına geçtiğinde oyuncularıyla önemli konuşmalar yaptığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Buraya geldiğimde hem mental olarak hem öz güven olarak çok aşağıdaydılar. Ama onlara olması gereken yerlerinin burası olmadığını söyledim. Mesajlarımı çok çabuk alabilen oyuncular var takım içerisinde. Tabi çok mutluyum buraya geldim 2 maç üst üste kazandığım için. Buraya gelmeden önceki takımımda da 7 maç üst üste kazandım, bununla birlikte 9 maç oldu. Toplam 27 puan kazandım kendi adıma mutluyum” diye konuştu.

Öte yandan Marius Sumudica hedeflerinin küme düşme korkusu yaşamamak olduğunu vurgulayarak, “Şunu da söyleyebilirim ki şuan 12 puanımız var, bu puanla hiç mutlu değilim. Hiçbir şey yapmadık daha, maç maç gidiyoruz daha puanlar almalıyız. Hiç bir problem yaşamadan, küme düşme korkusu yaşamadan bu takımı iyi yerlerde bitirmesi için çalışacağız” sözlerini noktaladı.

DHA











