Süper Lig 'in 9. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 36. dakikada Benjamin Tetteh ve 55. dakikada Simon Deli'nin kendi kalesine attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 5 maçlık mağlubiyet serisine yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile zorlu deplasmanda son veren Malatya temsilcisi, bu sonucun ardından puanını 9'a yükseltti.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 5 maç üst üste kaybetmiş bir takımda görevde başlamanın kolay olmadığını vurguladı, oyuncularını aldıkları skordan dolayı tebrik etti.









'Sumudica'dan Malatyalılara hediyedir bu 3 puan'

İlk hedefinin takımı ligde tutmak, asıl hedefinin ise iyi futbol oynatmak, oyuncularını geliştirmek olduğunun altını çizen Rumen teknik adam, ''Tecrübeli oyuncularım da var. Söylediklerimi anlayacak, anlattıklarımı oynayacak oyuncularım var. Malatyalılar'ı mutlu etmek istiyorum. Çünkü, son 2 yıldır çok acı çekiyor Malatyalılar. Bugün Sumudica'dan Malatyalılar'a hediyedir bu 3 puan.'' dedi.

'Galiba Türkiye'de popülerim'

Türkiye'de kendisini çok iyi hissettiğini belirten tecrübeli antrenör, Çalıştığım her yerde oranın pasaportunu almaya çalıştım. Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. İyi hissetmesem geri gelmezdim. Karşı takımın taraftarları benimle resim çektirmek istedi. Galiba Türkiye'de popülerim. Türk insanına benzer bir karakterim var. Benim de onlar gibi agresif bir yapım var.'' dedi ve ekledi:

'Sumudica geri döndü!'

''Süper Lig, benim için en iyi liglerden biri. Taraftarlar çok fanatik ve size hoca olduğunuzu hissettiriyorlar. Süper Lig'i çok özlemişim. Sumudica geri döndü!''







