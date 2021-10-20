Marius Sumudica: Futbolu taraftarlarımız için oynuyoruz

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 22 Ekim Cuma günü sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Marius Sumudica, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adana Demirspor deplasmanında aldıkları 3 puanın geride kaldığını, önlerinde Altay karşılaşması olduğunu söyledi.

Güçlü bir takımı konuk edeceklerine işaret eden Sumudica, "Ligde 15 puan yapmışsanız bu kazara olmuş bir puan değildir, Altay’ın 15 puanı var. Beşiktaş ve Alanya’ya karşı kazanmışsanız bu da kazara olmuş değildir. Kaliteli oyuncuları ve çok tecrübeli bir hocaları var, ben Altay’a saygı duyuyorum. İçeride oynadığımız zaman oyuncularımı kaybetmeme üzerine odakladık, maçı kazanmaları benim için çok önemli." diye konuştu.

Kendisinin takıma ligde 17. sırada bulundukları dönemde dahil olduğunu hatırlatan Sumudica, güçlü bir ekip ortaya çıkarmak istediğini belirtti.

Süper Lig’de görev yaptığı tüm takımlarda taraftarlarla iyi ilişkileri bulunduğunu aktaran Sumudica, şunları kaydetti:

"Ben de bir taraftar gibiyim, maçı yaşarım, hiçbir zaman oturmam. Takıma mantalitemi, bütün enerjimi vermeye çalışırım. Taraftarlara ihtiyacımız var, taraftarsız bu takım hiçbir şey. Taraftarı olmayan bütün takımlar için geçerli, eğer taraftarınız yoksa bir kimliğiniz de yoktur, taraftar yoksa sıfırsınız. Futbolu kimin için oynuyoruz, taraftarlarımız için oynuyoruz. Bu şuna benzer; sinema salonunda filmin oynaması ve içerisinde seyircinin olmaması gibi, bu iyi bir film değildir. Bu yüzden biz iyi oynamalıyız ve taraftarlar takıma yakın olmalı her zaman."

AA