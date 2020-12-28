Marius Sumudica: Fatih Terim bile beni tebrik etti

Gaziantep FK'nın başındaki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Rumen teknik adam Marius Sumudica, ülkesi basınına önemli açıklamalar yaptı. Sport.ro'ya konuşan Sumudica, Fatih Terim'in kendisini arayıp tebrik ettiğini belirtirken kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini de ifade etti. Aynı zamanda Sumudica, Alanyaspor maçında attıkları ilk gol sonrası küfür etmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

'Türkiye'nin en iyi hücum takımıyız'

İlk olarak Alanyaspor karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyete değinen Sumudica, "Muazzam bir mutluluk, büyük bir zafer... Bu yılın son galibiyeti... Hayal etmesi zor rekorlara ulaşmayı başardık ve son 22 maçta da gol atan tek takımız. Türkiye'nin en iyi atak yapan takımıyız. Fenerbahçe gibi 27 gol attık. Bir hayali yaşıyorum. Kariyerimin en güzel sezonu. Kadromuzla birlikte anladığımız ve takdir edilecek bir şeyi başardık. Hatta bazı Türk meslektaşlarım Twitter'da gündem olduğumu gösterdi" dedi.

Galatasaray ile rekabet

Galatasaray ile zirve adına bir yarış halinde olmalarına ilişkin konuşan başarılı hoca, "Galatasaray, artık zirvede. Daha önce Fatih Terim'den bir tebrik mesajı bile aldım. Mutluyum. İnanılmaz bir dönemden geçiyorum. Şu anda sadece Erzurumspor ile olan bir sonraki maçı düşünüyorum. Galatasaray maçına kadar daha çok karşılaşmamız var. 27 gol attık, bu olağanüstü bir şey. Geçen yıl ilk yarıda 17 maçta 24 gol atmıştık ki bu sezon 14 maçta 27'yi yakaladık. Olağanüstü bir şey. Herkes çok mutlu. Kesinlikle bir yenilgi olacak ve bu durumları nasıl yöneteceğimizi bilmemiz gerekecek" dedi.

Küfür olayı

﻿﻿Alanyaspor karşısında 9. dakikada Dicko'nun golü sonrası küfür etmesi sorulan Sumudica, "Anlık bir tepkiydi. Bazen pişmanlık duyuyorum. Ama özel bir baskı altındayım. Türkiye'deki tek yabancı teknik direktörüm ve bu zor bir durum. Her yerde Fatih Terim ile kıyaslanıyorum. Herkes şu an için Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olduğumu söylüyor" dedi.