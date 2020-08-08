Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve takımın başına gelen teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde yepyeni bir ekip kurarak, kimsenin beklemediği sonuçlar alan Gaziantep FK, sezonu 46 puanla 8. sırada bitirmişti. Salgın sonrası çıkılan 8 karşılaşmada 5 beraberlik ve 3 galibiyet alarak ligde bu süreçte yenilmeyen tek takım olan Gaziantep'in bu başarısındaki en önemli pay sahiplerinden Sumudica, sezonu FANATİK’e şu sözlerle yorumladı:

"Öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Sadece 6 ay içerisinde sistemi anladılar ve sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bu takımı hemen hemen sıfırdan kurdum. Herkes Gaziantep'e düşer diyordu. Ama biz güçlü bir aile ve takım olduk.”

‘Artık daha tehlikeliyiz’

“Kiminle oynadığımızın bir önemi yoktu ve her zaman kazanmak istedik. O dönem düşme hattındaki mücadele sırasında Denizli'yi, Konya'yı ve Yeni Malatya'yı yenerken adil olduk ve işimize saygı duyduk. Allah bize yardım etti ve 8. olduk. Benim için bu başarının şampiyonluktan bir farkı yok. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapmamız gerekiyor. Elbette daha zor olacak çünkü rakipler için artık daha tehlikeli bir takım olacağız.”

‘Maxim ve Kayode ile devam…’

“İçinde Türk ve yabancı oyuncuların da bulunduğu transfer listemizdeki isimleri bir an önce almak istiyoruz. Kadrodaki bazı oyuncularımıza da teşekkür edip onlarla yollarımızı ayıracağız. Maxim ve Kayode ile devam etmeyi hedefliyoruz. Görüşmeler sürüyor. Twumasi zaten ayrıldı. Eğer gelecek sezon öncesi bu istediklerimizi gerçekleştirir ve önemli sıkıntılarımız da olmazsa, bu sezonki 8.'likten daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum."

'Cumhurbaşkanı futbol için şans'

"Gaziantep şehrine, yönetimine, başkanına, belediye başkanımıza, valimize ve özellikle taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Futbola büyük bir destek veriyor. Benim politikayla ya da siyasetle işim yok. Ancak Sayın Erdoğan, futbol adına dünyanın en iyi liderlerinden biri. Onun futbolu sevmesi, Türk futbolu adına büyük bir şans.”

'Türkiye'de sürekli hoca değiştiriliyor!'

"Bu sezon Gaziantep, Galatasaray, Alanya, Başakşehir ve Sivas dışındaki takımlar, ortalama 2-3 kez teknik direktör değiştirdi. Bu oyuncular için de çok zor bir durum. Örneğin evleniyorsunuz, boşanıyorsunuz, sonra tekrar evlenip, yine boşanıyorsunuz. Böyle ilişki kuramazsınız. Bir teknik adam bir sezonda iki kulüpten fazla takım çalıştıramıyor ama kulüpler 4-5 maç sonra hocalarını değiştirebiliyorlar. Hocalara da artık saygı duyulmalı.”

'Atiba 37 değil 25 yaşında'

"Benim takımım dışında konuşuyorum; bu sezonun en dikkat çeken oyuncuları Başakşehir'den Edin Visca, Fenerbahçe'den Ryan Donk ve Ozan Tufan, Galatasaray'dan Ryan Donk ile Fernando Muslera, Konya'dan Ömer Ali Şahiner, Kasımpaşa'dan Koita ve Beşiktaş'tan Atiba'ydı. Emre, 90 dakikayı çıkartamamasına rağmen oyuna sonradan girip Fenerbahçe'de sonuca etki yapabildi. Atiba ise hep aynı performansı gösteriyor. Benim için onun sahadaki yaşı 37 değil, 25!"

Yeni sezonu 16 Ağustos'ta açacaklarını belirten Sumudica, “Ligdeki son maçın ardından oyuncularıma otobüste, ‘Eğer Sumudica olmasaydı, buralarda olur muydunuz bunu bilmiyorum. Ancak siz olmasaydınız, Sumudica asla bu başarıyı elde edemezdi' dedim" diye konuştu.

Çağrı Davran / FANATİK ÖZEL