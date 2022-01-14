Marius Sumudica: Bir anda sonuç almak kolay değil
ÖK Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-1 kaybettikleri Göztepe maçının ardından maça iyi başlamalarına rağmen sonuca gidemediklerini belirtti, ''5 oyuncumuz yeni geldi, hepsiyle bir anda sonuç almak kolay değil.'' diye konuştu.
ÖK Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-1 kaybettikleri Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sumudica, 5 oyuncusunun takıma yeni katıldığına değindi ve şu ifadeleri kullandı:
''Maça iyi başladık, 1-0 öne geçtik. Sonra bir penaltı oldu. Daha sonra ise herkes konsantrasyonunu kaybetti. 5 oyuncumuz yeni geldi, hepsiyle bir anda sonuç almak kolay değil. Birlikte antrenman yapmadılar.''