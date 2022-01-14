Marius Sumudica: Bir anda sonuç almak kolay değil

ÖK Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-1 kaybettikleri Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sumudica, 5 oyuncusunun takıma yeni katıldığına değindi ve şu ifadeleri kullandı:

''Maça iyi başladık, 1-0 öne geçtik. Sonra bir penaltı oldu. Daha sonra ise herkes konsantrasyonunu kaybetti. 5 oyuncumuz yeni geldi, hepsiyle bir anda sonuç almak kolay değil. Birlikte antrenman yapmadılar.''







