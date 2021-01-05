Marius Sumudica: Ben ağzımı mı bantlayayım!

Marius Sumudica'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bugün gerçekten ben de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Birçok fedakarlık yaparak oynadık. 3 puanı istedik. Bu galibiyeti Belediye başkanımıza, valimize ve halkımıza armağan ediyorum. Onlardan bir isteğim var. Lütfen sorumlusu kimse sahanın bakımını yapsın. Buna ihtiyacımız var. Bizim için bu bir hayal. Şu an tadını çıkarmalıyız. Lider olmak şampiyon olmak gibi bir şey. 3 gün sonra Sivasspor ile çok zor bir maçımız var. Sadece şu an bunun tadını çıkaralım. Kupa maçları dahil 1 senedir iç sahada kaybetmiyoruz. Son 25 maçtır rakip fileleri havalandırıyoruz.

Ben ağzımı mı bantlayayım. 4. Hakem orta hakemi çağırıp sarı kart göstermesini istiyor. Ben sadece 'Zaman zaman..' diye bağırdım. Kimseye tek hakaretim olmadı. Umarım önümüzdeki yıllarda da burada olmaya devam ederim.







