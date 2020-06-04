Koronavirüs salgını öncesinde formu yerlerde olan Maritimo, futbola dönüşlerinin ilk maçında Setubal'i konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Portekiz Primeira Liga dün oynanan 2 karşılaşmayla 83 gün sonra geri döndü ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor!

Maritimo'yu koronavirüs salgını öncesinde 3 yenilgiyle bırakmıştık. Belenenses, Braga ve Moreirense mağlubiyetleri onları düşme hattına yakın tutmuştu. Braga yenilgisinde kırmızı kart gören sağ açık Edgar Costa, cezasının ilkini Moreirense maçında çekmişti, Setubal maçıyla birlikte 2 maçlık cezası sona ermiş olacak... TD Jose Gomes nasıl bir kadroyla sahada olacak? 3 maçlık yenilgide görev verdiği isimlerden vazgeçebileceği, Portekiz basınında çıkan haberlere bakılırsa yenilenmiş bir oyuncu grubuyla oynayabileceği konuşuluyor.

Setubal ise 6 maçlık 3 puan hasretiyle koronavirüs arasına gitmişti. Kaptan Jose Semedo cezalı, orta alanda ciddi bir yük taşıyordu. Yerine ön liberoda Leandrinho ya da Leandro Vilela oynayabilir. Tecrübeli kanat oyuncusu Zequinha'nın ay sonunda bitecek sözleşmesini uzatma konusunda kulüple anlaşamadığı ve bu nedenle sezonun geri kalanında tercih edilemeyebileceği söyleniyor. 33 yaşındaki oyuncunun yerine Maritimo deplasmanında Hildeberto sürprizi görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 3 maçta Setubal kalesini gole kapattı. (2 galibiyet - 1 beraberlik)

- Salgın öncesinde Maritimo ligde üst üste 3 yenilgi almıştı.

- Salgın öncesinde Setubal ligde üst üste 6 maçta 3 puan sevinci yaşayamamıştı. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Portekiz Primeira Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Maritimo kazanır" oldu! %32'lik kesim her ne kadar mücadele seyircisiz de oynanacak olsa ev sahibi avantajına güveniyor. %7'lik kesim ise iki takım arasındaki son maçların kısır geçtiğini düşünerek "İYX" tercihine yönelmiş.