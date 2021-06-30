Galatasaray 'da sol bek için yoğun mesai... Marcelo Saracchi'yle yollarını ayıran ve Uruguaylı futbolcu için Leipzig'le anlaşamayan Galatasaray sol bek transferinde gaza bastı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılı ekip, Mario Rui'yi kadrosuna katmak üzere. Futbol kariyerini 2011 yılından beri İtalya'da sürdüren Rui'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Transfer iddialarının güçlenmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar, Mario Rui kimdir, kaç yaşında? Mario Rui nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Mario Rui kimdir, kaç yaşında? Mario Rui nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Mario Rui Silva Duarte olan sol bek oyuncusu, 27 Mayıs 1991 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinin köklü ekiplerinden olan Sporting Lizbon'da başlayan Rui, 2008'de ilk kez ülke dışına çıktı ve Valencia Mestalla'ya katıldı. Burada yarım sezon geçiren Rui, Ocak 2009'da Portekiz'e Benfica formasıyla döndü. 2010'da Benfica'nın Fatima'ya kiraladığı Rui, geçirdiği 1 sezonun ardından İtalya'ya yelken açtı.

2011 yaz transfer döneminde Parma'ya imza atan sol bek, sırasıyla; Gubbio, Spezia Calcio, Empoli'ye kiralandı. Empoli, 2014 Temmuz'da tecrübeli solakın bonservisini aldı.

Burada geçirdiği 2 sezonda kendisini kanıtlayan solak yıldız, 2016'da Roma'ya 3.5 milyon Euro bedelle kiralandı. Sezonun tamamlanmasıyla Roma, Rui'nin bonservisini 6 milyon Euro karşılığında aldı. Başkent ekibi, Rui'yi alır almaz Napoli'ye kiraladı.

Napoli, Ocak 2018'de tecrübeli sol bekin bonservisi 5.75 milyon Euro bedelle aldı.

Profesyonel kariyerinde 329 maça çıkan 30 yaşındaki Portekizli sol bek, 6 gol, 16 asistle skora katkı sağladı. Sol bekin yanı sıra sol açık da oynayabilen Rui'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.

Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli solak, kariyerinde iki kupa kazandı.

2019'da Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan Rui, 2019/20'de Napoli ile İtalya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. 2018 yılından beri Portekiz A Milli Takımı'nda forma giyen Rui, 11 maçta süre aldı.