Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala hareketlilik başladı. Juventus'ta gözden çıkarılan ve ismi her transfer döneminde olduğu gibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Mario Mandzukic'in yeni durağı Katar oldu.

Hırvat golcü, Al Duhail'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli forvetin yeni takımında yıllık 7.3 milyon euro kazanacağı iddia edildi.

Radamel Falcao değil Mario Mandzukic

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Katar ekibinin Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Juventus'tan Mario Mandzukic arasında bir seçim yaptığı ve Hırvat oyuncuda karar kıldığı iddia edildi.

Dinamo Zagreb formasıyla adını duyuran ve 2010 yılında Wolfsburg'a transfer olan Mandzukic, sırasıyla Bayern Münih ve Atletico Madrid'de forma giydikten sonra Juventus'un yolunu tutmuştu. 2015'te 23.4 milyon Euro'ya çizme ekibine transfer olan golcü oyuncu, Siyah Beyazlı formayla 162 maça çıktı, 32 gol atıp 16 asist yaptı.