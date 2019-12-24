Mario Mandzukic resmen Al Duhail'de
Son dakika transfer haberi: İsmi neredeyse her transfer dönemi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Hırvat golcü Mario Mandzukic'in yeni takımı belli oldu. Juventus'ta gözde çıkarılan tecrübeli oyuncu, Katar ekibi Al Duhail'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Al Duhail'in forvet transferi listesinde Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun da olduğu iddia edilmişti.
Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala hareketlilik başladı. Juventus'ta gözden çıkarılan ve ismi her transfer döneminde olduğu gibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Mario Mandzukic'in yeni durağı Katar oldu.
Hırvat golcü, Al Duhail'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli forvetin yeni takımında yıllık 7.3 milyon euro kazanacağı iddia edildi.
Radamel Falcao değil Mario Mandzukic
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Katar ekibinin Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Juventus'tan Mario Mandzukic arasında bir seçim yaptığı ve Hırvat oyuncuda karar kıldığı iddia edildi.
Dinamo Zagreb formasıyla adını duyuran ve 2010 yılında Wolfsburg'a transfer olan Mandzukic, sırasıyla Bayern Münih ve Atletico Madrid'de forma giydikten sonra Juventus'un yolunu tutmuştu. 2015'te 23.4 milyon Euro'ya çizme ekibine transfer olan golcü oyuncu, Siyah Beyazlı formayla 162 maça çıktı, 32 gol atıp 16 asist yaptı.