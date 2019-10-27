Mario Lemina'dan flaş açıklama: Utanıyorum!
Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, Beşiktaş mağlubiyetini yorumladı. Çok daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Söyleyecek bir şeyim yok. Utanıyorum, utanıyorum. Buraya bu kadar çok taraftar geldi. İlk yarı oyunu kontrol ettik ama ikinci yarıda ne olduğunu bilmiyorum. Taraftarlar, daha iyisini hak ediyordu." diye konuştu.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sakatlıktan dönen ve Beşiktaş karşısında formasına kavuşan Mario Lemina, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Sergiledikleri performanstan memnun olmayan ve Galatasaray taraftarının daha iyisini hak ettiğinini belirten başarılı futbolcu, "Söyleyecek bir şeyim yok. Utanıyorum, utanıyorum. Buraya bu kadar çok taraftar geldi. İlk yarı oyunu kontrol ettik ama ikinci yarıda ne olduğunu bilmiyorum. Taraftarlar, daha iyisini hak ediyordu." ifadelerini kullandı.
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