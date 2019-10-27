Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sakatlıktan dönen ve Beşiktaş karşısında formasına kavuşan Mario Lemina, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergiledikleri performanstan memnun olmayan ve Galatasaray taraftarının daha iyisini hak ettiğinini belirten başarılı futbolcu, "Söyleyecek bir şeyim yok. Utanıyorum, utanıyorum. Buraya bu kadar çok taraftar geldi. İlk yarı oyunu kontrol ettik ama ikinci yarıda ne olduğunu bilmiyorum. Taraftarlar, daha iyisini hak ediyordu." ifadelerini kullandı.

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