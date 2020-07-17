Mario Lemina veda ediyor

Southampton’dan 1 sezonluk kiralanan ve 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Mario Lemina, İngiltere’ye dönmeye hazırlanıyor. Sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamayan ve en kritik maçlarda takımı yalnız bırakan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray’da kalma isteğine rağmen gözden çıkarıldı. Sakatlığı süren ve idmanlarda yer almayan Lemina’nın, son iki maçta forma giymesi de beklenmiyor.