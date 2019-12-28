Mario Lemina: İkinci yarıya daha iyi başlayacağım

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Galatasaray'da günün öne çıkan isimlerinden Mario Lemina, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ligin ikinci yarısına daha hazır gireceğini belirten Lemina, "Sezon başında gol atmakta, galibiyet almakta zorlanıyorduk. Bu galibiyetle birlikte 2020'nin iyi başlayıp iyi bitmesini istiyoruz. Çok önemli sakatlıklar geçirmedim ama bazı sakatlıklarım uzun sürdü. 15 günlük arada iyice dinlenip, ikinci yarıya daha iyi şekilde başlayacağım" dedi.