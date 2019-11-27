Mario Lemina: Her seferinde son dakikalarda gol yiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika’nın Club Brugge ekibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne kalma şansını zora soktu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

3 puanın ellerinden kaçtığını ifade eden başarılı oyuncu, kızgın olduğunu belirtti ve ekledi:

“Açıkçası bugün 3 puanı kaybettik. Baktığımız zaman maça bunu söyleyebiliriz. Bugün en önemli maçlarımızdan birisiydi ve Avrupa’da devam edebilmemiz için bu çok önemli bir maçtı. Sezon başında yaptığımız gibi maça iyi başlıyoruz, her seferinde son dakikalarda gol yiyoruz. Mental durum ve fedakarlık eksik bence bu konuda. Bunun üstüne gitmemiz gerekiyor. Daha fazlasını yapabilirdik.”

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