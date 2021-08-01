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Mario Hezonja'nın yeni adresi UNICS Kazan

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rusya temsilcilerinden Unics Kazan, son olarak Panathinaikos forması giyen Hırvat skorer Mario Hezonja'yı kadrosuna kattı.

01 Ağustos 2021, Pazar 15:05 Son Güncelleme:
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Mario Hezonja'nın yeni adresi UNICS Kazan

Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Rusya temsilcilerinden UNICS Kazan, yeni takımı merak konusu olan Mario Hezonja'yı kadrosuna kattı. Hırvat skorer ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 

NBA 'deki Orlando Magic, New York Knicks ve Portland Trail Blazers maceraları sonrası geçtiğimiz sezon Avrupa'ya dönen Hezonja, Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 8 maçta forma giymişti. 26 yaşındaki oyuncu; bu maçlarda 14.4 sayı, 2.5 ribaunt, 1.3 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalamıştı. 

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