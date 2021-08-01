Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanan Rusya temsilcilerinden UNICS Kazan, yeni takımı merak konusu olan Mario Hezonja'yı kadrosuna kattı. Hırvat skorer ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

NBA 'deki Orlando Magic, New York Knicks ve Portland Trail Blazers maceraları sonrası geçtiğimiz sezon Avrupa'ya dönen Hezonja, Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 8 maçta forma giymişti. 26 yaşındaki oyuncu; bu maçlarda 14.4 sayı, 2.5 ribaunt, 1.3 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalamıştı.