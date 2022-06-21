Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt transfer çalışmalarına hız verdi. Jens Petter Hauge, Kristijan Jakic, Hrvoje Smolcic, Randal Kolo Muani, Jerome Onguene, Aurelio Buta, Faride Alidou ve Marcel Wenig'in ardından Almanlar, Mario Götze'yi de renklerine bağladı.

Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve yıllarca Sarı-Siyahlı formayı giyen, öte yandan Almanya'da Dortmund'un ezeli rakibi Bayern Münih'te de ter döken Götze son olarak Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'de görev yapmıştı. Bonservis bedeli resmi olarak açıklanmayan 30 yaşındaki on numaranın 4 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildiği ön görülüyor.

Bilindiği üzere Frankfurt, Beşiktaş 'tan da Rıdvan Yılmaz için çalışmalarını sürdürüyor.