﻿﻿2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan PSV Eindhoven'ın yolunu tutan Mario Götze, Bundesliga'ya geri dönüyor.

Alman gazetesi BILD'ın haberine göre; Götze bugün PSV'nin sezon açılışında yer almadı. 30 yaşındaki yıldız sözleşmesindeki 4 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi ile Eintracht Frankfurt'a transfer olacak.

Almanya Milli Takımı'nda 63 maçta 17 gol

Kariyerinde Dortmund, Bayern Münih ve PSV takımları bulunan Mario Götze, Almanya A Milli Takımı'nda 63 maçta oynadı ve 17 gol attı.

Götze'nin PSV performansı

Götze bu sezon Hollanda ekibi PSV'de ise 52 karşılaşmada forma giydi, 12 gol ile 11 de asist kaydetti. (Ajansspor)