Bundesliga ekiplerinden B. Dortmund forması giyen Alman oyuncu Mario Götze, sözleşmesinin sona erdiği sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacağını doğruladı. 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'ya final maçında kupayı getiren golü atan 27 yaşındaki oyuncu, kolay bir karar almadığını açıkladı.

Mario Götze, “Öncelikle, sizin ve sevdiklerinizin mevcut durumda iyi durumda olduklarını umuyorum. Bugün, yoğun bir değerlendirmeden sonra kariyerimin planlamasında bir değişiklik yapmaya karar verdiğimi duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Standart'ın haberine göre Mario Götze'nin Premier Lig'de kariyerine devam edeceği ve West Ham United ile Everton'ın potansiyel yeni kulüpleri olabileceği gelen bilgiler arasında...







