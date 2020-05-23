Borussia Dortmund sportif direktörü Michael Zorc, kontratı biten Mario Götze'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

15 yaşında girdiği Borussia Dortmund altyapısında müthiş bir performans sergileyen ve harika bir kariyere ulaşan Götze, bir dönem 37 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olmuş daha sonra 22 milyon euroya yeniden Borussia Dortmund'a geri dönmüştü.

Kariyerinde bir de Dünya Kupası olan Götze, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın Arjantin'i yendiği mücadelede ülkesi adına tek golü kaydetmişti. Kariyerinde bir dönem ciddi sakatlıklar da yaşayan Götze, bu sezon 20 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



