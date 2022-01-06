Mario Gomez üç kulüpten sorumlu direktörlük yapacak

Beşiktaş 'ın eski futbolcusu Mario Gomez, Red Bull futbol kulübünün bünyesine dahil oldu.

Alman basınında yer alan haberlere göre Red Bull’un uluslararası futbolunda görev alacak olan Mario Gomez, Red Bull Leipzig, New York Red Bulls ve Bragantino olmak üzere üç takımın spor yönetimini destekleyeceği bildirildi.

Oliver Mintzlaff'ın yaptığı açıklamada;

“Mario Gomez’in Red Bull uluslararası futbol takımının direktörü olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendisi, enerjisi, coşkusu ve iş azmiyle tam bir takım oyuncusu.”



