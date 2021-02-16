Mario Gomez, eski bir Alman milli futbolcudur. Mario Gomez aynı zamanda İspanyol asıllı bir futbolcuydu. Türkiye’de de forma giymişti. Futbolculuk yaptığı zamanlarda santrafor olarak forma giymekteydi. Mario Gomez’in tam adı Mario Gomez Garcia’dır. Futbolcunun doğum yeri Almanya olmakla beraber, İspanyol asıllara sahiptir. Futbolcunun kariyer danışmanlığını fair-sport GmbH yapmaktaydı. Aynı zamanda futbolcunun sponsoru Nike firmasıydı. Nike, futbolcunun maçlarda giyineceği ekipmanları oyuncuya sağlıyordu. Gomez futbol oyuncusu olduğu zamanlarda güçlü sağ ayağı ile bilinmekteydi. Aynı zamanda futbolcunun boyu 1 metre 89 santim şeklindedir. Mario Gomez, 1 Temmuz 2020 tarihinde futbolu bıraktığını ilan etti. Böylelikle futbolcunun 1998 yılından beri devam ettirdiği kariyeri son bulmuş oldu. Oyunu, futbolu bıraktığında 34 yaşındaydı.

Mario Gomez nereli?

Mario Gomez’in uyruğu Alman ve İspanyol’dur. Oyuncu, Almanya’nın Riedlingen şehrinde doğmuştu. Bu şehir Batı Almanya’da yer almaktadır. Futbolcu alt yapı kariyerine de Almanya’da başlamıştı.

Mario Gomez kaç yaşındadır?

Mario Gomez 2021 yılı itibariyle 36 yaşındadır. Oyuncu ilk alt yapı takımına girdiğinde henüz 5 yaşındaydı. Profesyonel futbol kariyerine başladığında ise henüz 18 yaşında bulunuyordu.

Mario Gomez, Türkiye’de Beşiktaş takımında forma giymişti. Böylelikle Türkiye’de Süper Lig takımında sahaya çıkmıştı. Ayrıca, Mario Gomez Beşiktaş’a kiralık oyuncu olarak gönderilmişti.

Mario Gomez Türkiye’ye Fiorentina takımından gelmişti. Bu takım tarafından Beşiktaş kulübüne kiralık oyuncu olarak gönderilmişti. Fiorentina, bir İtalyan takımıydı.

Mario Gomez futbolu ne zaman bıraktı?

Mario Gomez, 2020 yılında futbol kariyerini sonlandırmış bulunuyor. Bu sebeple Mario Gomez’in 2021 senesinde oynayacağı ve sahaya çıkacağı bir takım bulunmuyor. Aynı zamanda oyuncunun teknik direktörlük kariyeri düşünüp düşünmediği de henüz bilinmemekte.

Mario Gomez’in Futbol Kariyerine Bakış

Mario Gomez kariyeri boyunca pek çok farklı kulüple beraber çalıştı. Bu kulüplerle beraber toplamda 413 maçta forma giydi. Ayrıca Gomez’in profesyonel kariyeri süresince attığı 210 adet golü bulunuyor. Gomez, sağ ayağı ile attığı golleriyle takımlarına puan kazandırmıştı.

Gomez kariyeri boyunca bir defa kiralık olarak gönderildi. Kiralık futbolcu olarak gönderildiği takım ise Beşiktaş’tı. Beşiktaş, oyuncunun Türkiye’de oynadığı tek takım olarak öne çıkmaktadır.

Gomez aynı zamanda eski bir Alman milli takım futbolcusudur. Mario Gomez, hem genç mili takımlarında hem de Alman milli futbol takımında forma giymesiyle biliniyor. Aynı zamanda A2 Alman takımında da forma terletmiştir.

Gomez, Beşiktaş’ta bir sezonda attığı 26 gol ile biliniyor. Bu golleri ile Gomez, Beşiktaş’ta en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Bu unvanı Demba Ba’dan miras olarak kazanmıştı.

Mario Gomez’in Oynadığı Takımlar:

VfB Stuttgart (2003-2009): 121 maçta 63 gol attı Bayern Münih (2009-2013): 115 maçta tam olarak 75 gol kaydetti. Florentina (2013 – 2016): 29 maçta toplamda 7 gol kaydetti Beşiktaş (Kiralık / 2015-2016): 33 maçta 26 gol attı VfL Wolfsburg (2016-2018): 45 maçta 17 gol attı VfB Stuttgart (2018-2020): 70 maçta 22 gol kaydetti

Mario Gomez, hem genç milli takımlarında hem de Alman milli takımında forma giydi. Gomez 1999 yılından beri milli takımlarda forma giymişti. Gomez, milli takım kariyeri boyunca toplamda tam olarak

134 maça çağrılmıştı. Çıktığı maçlarda toplamda 53 gol atarak yeteneğini sergilemişti. Gomez, Alman milli takımının en yetenekli oyuncuları arasında gösterilmekteydi.

Milli takım deneyimi sırasında en çok golünü Almanya U-19 takımında, 2002 – 2003 sezonunda attı.

1999 yılında Almanya U – 15 takımı 2000 – 2001 sezonunda Almanya U – 17 takımı 2002 sezonunda Almanya U – 18 takımı 2002-2003 sezonunda Almanya U – 19 takımı 2004 yılında Almanya U – 20 takımı 2005 – 2006 yıllarında Almanya U – 21 takımı 2005 yılında Almanya A2 takımı 2007 yılından 2017 yılına kadar Almanya milli takımı