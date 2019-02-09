Fransa Ligue 1'de dün deplasmanda oynadıkları maçta Dijon'u 2-1'lik skorla mağlup eden Olimpik Marsilya'da keyifler yerinde görünüyor.

Takımın dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli'nin Periscope üzerinden bir gerçekleştirdiği canlı yayında devre arasında Galatasaray'a transfer olan Kostas Mitroglou tiye alındı.

Balotelli ve arkadaşlarının bir markette gerçekleştirdiği yayında Marsilya'nın bir diğer yıldızı Florian Thauvin'in "Kostas, Kostas, o nerede?" (Kostas, Kotas, il est où?) diye bağırdığı duyuldu. İşte o anlar:

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler