Serie A'nın yeni ekiplerinden Brescia, Mario Balotelli'yi kadrosuna kattı. İtalya basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncu 1.5 milyon Euro kazanacak ve Brescia'nın kümede kalması halinde sözleşme otomatik uzayacak.

Brescia’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Balotelli’nin çocukluğunu geçirdiği şehir olan Brescia’ya döndüğü ifade edildi. Sözleşme süresi resmi açıklamada henüz net bir şekilde belirtilmezken, 19 Ağustos’ta yapılacak resmi tanıtımla Balotelli’nin sözleşme süresinin de açıklanması bekleniyor.

Mario Balotelli geçtiğimiz sezon forma giydiği Nice ve Marsilya takımlarında 25 maça çıkıp 8 gol ve 1 asistle oynadı.