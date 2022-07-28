Adana Demirspor'un yeni sezon çalışmaları kapsamında Napoli ile oynadığı hazırlık maçının ardından yıldız futbolcu Mario Balotelli dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sky Sports Italia'ya konuşan Balotelli, her zaman Napoli'de oynamak istediğini belirterek, transferin kulüp Başkanı De Laurentiis nedeniyle gerçekleşmediğini şu sözlerle ifade etti: "Napoli'de oynamanın benim için bir rüya olacağını her zaman söyledim. De Laurentiis'e çok saygı duyuyorum ama maalesef bence o bunu hiç istemedi ve bu yüzden Napoli'ye hiç transfer olmadım."

Yeni sezona girerken fiziksel durumuna da değinen İtalyan yıldız, "Çok iyiyim, fiziksel olarak çok iyiyim, neler olacak göreceğiz." dedi.

İtalya Milli Takımı

İtalya Milli Takımı hakkında gelen soru üzerine ise Balotelli, "Bu konu hakkında konuşmama izin verme, düşüncelerimi biliyorsun. Milli takım var olan en güzel şey, herkes kendi seçimini yapar ve onlara her zaman saygı duyacağım." sözlerini dile getirdi.

3.5 yıl sonra geri dönmüştü

Geçtiğimiz Ocak ayında İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Adana Demirspor'daki performansıyla eski günlerini hatırlatan Mario Balotelli'yi yaklaşık 3.5 yılın ardından 35 kişilik geniş listesinde yer vermişti. Ancak sonrasında Balotelli maçların oynanacağı kadroda kendisine yer bulamamıştı.

Geçtiğimiz sezonun başında Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, 33 maçta görev alırken, 19 gol ve 6 asistlik performansa imza atmıştı. İtalyan yıldızın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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