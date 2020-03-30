Dünya futbolunun hırçın çocuğu Mario Balotelli, Brescia'da aradığını bulamayınca gözünü transfere çevirdi… İtalyan basını, yıldız futbolcunun dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola'nın kulüp aradığını ve Galatasaray'ın ilk seçeneklerden birisi olduğunu yazdı.

Hem Sarı-Kırmızılı kulübün hem de İstanbul'un Balotelli için çok uygun olabileceğini belirten Çizme basını, şu anda taraflar arasında herhangi bir transfer teması olmadığına da dikkat çekti.

29 yaşındaki İtalyan yıldızın ismi sezon başında da Galatasaray ile anılmış ancak Sarı-Kırmızılı yönetim tercihini Falcao'dan yana kullanmıştı.

Çok büyük umutlarla transfer olduğu Brescia'da hayal kırıklığı yaratan Mario Balotelli 19 resmi maçta sadece 5 gole imzasını atabildi.