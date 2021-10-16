Süper Lig 'in 9. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Adana Demirspor'da Mario Balotelli'den ilginç bir hareket geldi. İtalyan forvet, Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Sadık Çiftpınar'ın saçını çekerek yere düşürdü.

28 yaşındaki stoper, Balotelli'nin bu hamlesi sonrası yerde kalırken Malatyasporlu futbolcular ve teknik heyet, yıldız forvetin kart görmesi için maçın hakemi Fırat Aydınus'a yoğun bir şekilde itiraz etti. Pozisyonu VAR ile değerlendiren Aydınus, kartına görmedi.

Fırat Aydınus, Balotelli'yi daha sakin olması konusunda uyarırken, oyun devam etti. Beşiktaş -Adana Demirspor maçında Sergen Yalçın'a yaptığı hareketler ile gündeme oturan Balotelli'nin Sadık'ın saçını çekmesi, sosyal medyaya da geniş yankı uyandırdı, tecrübeli forvet trend listesine girdi.







