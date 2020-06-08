Daha önce menajerler vasıtasıyla Galatasaray’a teklif edilen ve Beşiktaş’ın da radarında olan Mario Balotelli konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brescia’nın biletini kestiği Balotteli, sezon tamamlanmadan İtalyan kulübüyle resmen yollarını ayırarak bonservisini eline almaya hazırlanıyor.

Balotelli’nin kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği ve bu doğrultuda Brezilya ile Arap kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. 29 yaşındaki yıldızın Galatasaray’dan transferle ilgili haber beklediği ve yıllık 2 milyon Euro civarı bir maaş beklentisinde olduğu belirtiliyor.



