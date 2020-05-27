Mario Balotelli yine yaptı yapacağını...

Mario Balotelli yine uslu durmuyor... 29 yaşındaki oyuncunun dünkü Brescia idmanına kimseye haber vermeden katılmadığı ve bu sabah sorulan sorulara da "Midem rahatsızdı" cevabını verdiği belirtildi.

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; oyuncu bu açıklamasının ardından idmana alınmadı ve evine gönderildi.

Tarafların karşılıklı olarak anlaştıkları ve sözleşmenin çift taraflı olarak feshedileceği belirtiliyor. Balotelli'nin Brescia'yla 2022 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyordu.







