Adana Demirspor'dan ayrılarak, İsviçre ekibi Sion'un yolunu tutan yıldız futbolcu Mario Balotelli, transfer süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Sion'da mutlu olduğunu belirten Balotelli, "Kendimi bir yıldız olarak görmüyorum, Sion'un bana yaklaşım tarzını sevdim. Bilmediğim bir ligde, evime yakın, diğerlerinden daha huzurlu yaşamanızı sağlayan bir ülkede oynayacak olmaktan mutluyum." dedi.

"Sion'a gideceğimden yüzde 98 emindim"

Transferinin gerçekleşme sürecini anlatan yıldız golcü, "İlk görüşmemizden sonra Sion'a gideceğimden yüzde 98 emindim. Adana'dan ayrılmak istedim ama tüm tarafların anlaşmaya varması gerekiyordu. Başka bir takımla sözleşmeniz olduğunda transferler asla kolay olmuyor."

"Yaptığım bazı hatalardan kaynaklanıyor"

Geçmişte yaşadığı olaylar hakkında yorum yapması istenince Balotelli şu sözleri dile getirdi: "Yaptığım bazı hatalardan ve tanımadığım insanlardan gelen birçok iddiadan kaynaklanıyor."

Kupa kazanma hedefi

Son olarak ise uzun süredir kupa kazanamadığının altınız çizen İtalyan yıldız, yeni takımındaki hedefleri hakkında "En son bir şey kazandığımdan bu yana epey zaman geçti ve tekrar kazanmak güzel olurdu." dedi.

Bonservis bedeli

Adana Demirspor, geçtiğimiz günlerde Balotelli'nin 2 milyon 620 bin Euro bonservis bedeliyle İsviçre ekibine transfer olduğunu resmen açıklamış ve İtalyan golcü yeni takımına imzayı atmıştı.

Tek sezonda fark yarattı

Adana Demirspor, geçtiğimiz yaz flaş bir transfer hamlesiyle Mario Balotelli'yi kadrosuna katmayı başarmıştı. Son olarak İtalya Serie B'de Monza forması giyen Balotelli, Türkiye'de sergilediği performansla yeniden dikkatleri çekti.

Adana Demirspor ile 2021-22 sezonunda toplam 33 maça çıkan Mario Balotelli; 19 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Montella ile tartıştı

Yıldız golcünün, Süper Lig 'in 4. haftasında Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile tartışma yaşaması gündem olmuştu. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya giren ve bir hayli kızgın olduğu gözlenen İtalyan teknik adam, tecrübeli futbolcunun üzerine yürüyerek tartışma yaşamış, araya giren futbolcular ve Montella'nın yardımcıları olayı büyümeden önlemişti.

Millî takıma geri dönmüştü

Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'da sergilediği performans İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin de dikkatini çekmişti. Tecrübeli teknik adam, Mario Balotelli'yi yaklaşık 3.5 yılın ardından millî takımın 35 kişilik geniş listesine dahil etmişti. Fakat Balotelli, sonrasında oynanan resmî maçların kadrosunda kendine yer bulamamıştı.

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