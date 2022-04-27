Mario Balotelli oynamak istediği takımı açıkladı! Flaş sözler

Kalbinde yaşadığı sorun nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City - Real Madrid karşılaşmasını Twitch platformunda yayın açarak takipçileriyle beraber izledi.

Arjantinli eski futbolcu, yayının ilerleyen dakikalarında İngiliz ekibinde beraber oynadığı eski takım arkadaşı Mario Balotelli'yi davet etti ve ona Arjantin Ligi'nde en beğendiği kulübü sordu.

Tereddüt etmeden Boca Juniors cevabını veren Balottelli, "Boca'yı beğeniyorum ve bir gün orada oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

Sergio Agüero bu cevabı aldıktan sonra İtalyan forvete, "Boca'nın başkanı kim biliyor musun? Juan Roman Riquelme. Riquelme seni ararsa?" diye sordu.

Adana Demirspor'da bu sezon adından bahsettiren Balotelli, "Beni ararlarsa giderim. Çocuklar Boca'da oynayan Maradona ve Riquelme'nin maçlarını izleyerek büyüdü. Küçükken Boca'yı izliyordum. 'Bir sene orada oynayacağım' dedim" şeklinde konuştu.

Sezon başında Adana Demirspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki İtalyan 30 maça çıktı ve 19 gole etki etti. Balotelli, Süper Lig kariyerinde ilk kez 33. haftada oynanan Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü.

NTV Spor







