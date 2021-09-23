Mario Balotelli: Kim olsa aynısını yapardı

Adana Demirspor’un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, önceki akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş ’la oynadıkları karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Yedek başladığı mücadeleye skor 3-1’ken 67. dakikada Benjamin Stambouli’nin yerine dahil olup 79’da farkı bire indiren Balotelli, golü sonrasında Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın olduğu bölüme dönüp bazı jestler yapmıştı. Ardından maçın uzatma dakikalarında takımına 1 puanı getiren sayıyı kaydeden Balotelli, sahadan ayrılırken Siyah-Beyazlı teknik ekibin tepkisini çekmişti. Karşılaşma sonunda yıldız oyuncunun kulüp başkanı Murat Sancak’la yaşadığı diyaloğa FANATİK ulaştı.

Sancak önce tebrik etti...

Dolmabahçe’deki mücadele sonrasında soyunma odasına inip takımı 1 puan sebebiyle tebrik eden Başkan Sancak’ın, ardından Balotelli’ye, “Her iki kulüp, yıllardır dayanışma içinde. Beşiktaş, kardeş kulübümüz. Her ne sebeple olursa olsun bu hareketin hoş olmadı” dediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun ise Sergen Yalçın’ın yıllar önce bir TV programında yorumculuk yaptığı dönemde kendisi için, ‘Beyni yok’ dediğini hatırlatıp, “Eğer size hiç tanımadığınız biri beyni yok diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir. Sadece bunu yaptım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı” cevabını verdiği kaydedildi.

Orhan Yıldırım