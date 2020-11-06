Mario Balotelli, İtalya 4. Lig takımıyla çalışıyor

Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan, Liverpool gibi önemli takımların formasını giyen Mario Balotelli, Brescia'dan ayrıldıktan sonra takım bulamamıştı. İsmi Beşiktaş ile de anılan Balotelli, kariyerine devam etmek adına teklifler beklerken İtalya Serie D ekiplerinden Franciacorta ile antrenmanlara çıkıyor.

Balotelli, yarı profesyonel bir takım konumundaki Franciacorta'nın sportif direktörü ile arkadaş ve formda kalmak adına takım antrenmanlarına katılıyor. Henüz 30 yaşında olan ve kariyerinde birçok önemli başarıya erken yaşta imza atan Mario Balotelli, futbol kariyerine devam edebilmek adına teklif bekliyor.