Mario Balotelli ile Mancini arasındaki buzlar eriyor
Serie B ekibi Monza'dan Adana Demirspor'a transfer olan İtalyanların yaramaz çocuğu Mario Balotelli gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Her fırsatta performansını yeniden en üst seviyeye çekmeyi hedeflediğini söyleyen yıldız oyuncuya bir müjdeli haberde İtalya Milli Takım teknik direktörü Roberto Mancini'den geldi. Dış basında yer alan bilgiye göre Balotelli'nin Milli Takım'dan yeniden davet alacağı yazıldı.
Sezon başında Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor'a transfer olarak dünya basınında gündem olan Mario Balotelli'nin beklediği haber geldi.
Son dönemde yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken İtalyan forvete Manchester City'den eski hocası da olan ve yıldızı bir türlü barışmayan İtalya Milli Takımın teknik direktörü Roberto Mancini'nin yeniden milli takıma davet edeceği öğrenildi.
31 yaşındaki deneyimli golcü Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımının üst sıralarda bulunmasında önemli katkı sağladı.
Mario Balotelli İtalya Milli Takımı ile 36 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi.