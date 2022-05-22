Mario Balotelli: Gol krallığını denedim ama kolay değildi

Adana Demirspor, Süper Lig 'in 38. haftasında Göztepe 'yi 7-0'lık skorla mağlup etti. Mavi Şimşekler'de attığı 5 golle yıldızlaşan İtalyan yıldız Mario Balotelli maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 gol atması hakkında konuşan Balotelli, "Kariyerimde ilk defa bir maçta 5 gol attım. Bana önceden söyleselerdi altıncıyı atardım. Gol krallığını denedim ama bugün o kadar gol atmak kolay değildi." sözlerini dile getirdi.

"Gelecek yılla alakalı çok bir şey söyleyemiyorum"

Gelecek yıl hakkında açıklama yapmak istemediğini de belirten golcü futbolcu, "Gelecek yılla alakalı çok bir şey söyleyemiyorum. Ben genelde geçirdiğim sezonları konuşurum. Burada çok mutlu olduğum bir ortamda futbol oynadım. Özellikle başkanımız ve Gökhan abimizle çok mutlu olduğumuz bir ortamımız vardı. Çok güzel bir sezonu noktaladığımızı düşünüyorum. " dedi.

"Hem Vargas hem de Yunus geleceğe ileriye doğru bir adım attılar"

Takım arkadaşları Vargas ve Yunus Akgün'e de değinen Balotelli, "Gelecekle ilgili hesap yapmayı sevmem. Hem Vargas hem de Yunus geleceğe doğru inanılmaz bir şeklide ileriye doğru bir adım attılar. Buradan ayrılırken de geleceklerine bir adım daha yaklaştıklarını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



