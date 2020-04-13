Galatasaray'ın gelecek sezon için transfer gündemine gelen İtalyan golcü Mario Balotelli bu sezon Serie A ekiplerinden Brescia'da forma giydi. İtalyanların "yaramaz çocuğu" Balotelli, Serie A'da son sırada yer alan Brescia takımında bu sezon 19 lig maçına çıktı ve 5 gol attı.

Takımın en golcüsü

Bu sezon attığı beş golle Brescia'nın en golcüsü olan Balotelli, beş kez sarı kart ve bir kez kırmızı kart gördü. Balotelli, geçen sezon Fransa Ligue 1'de Marsilya ve Nice formaları altında 25 maçta 8 gol atmıştı.

Balotelli 2017-18 sezonunda 26 gol atmıştı

Mario Balotelli, Nice takımında 2017-18 sezonunda oldukça başarılı olmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol olmak üzere toplam 38 resmi maçta 26 gol atan İtalyan oyuncu, önceki sezonda 28 maçta 17 gol ile oynamıştı

Kariyeri boyunca 12 kez kırmızı kart gördü

Balotelli kariyeri boyunca farklı takımlarda forma giyerken hırçın tavırlarından hiç vazgeçmedi. 1990 doğumlu oyuncu Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice, Marsilya, Brescia ve İtalya Milli Takımı ile 368 resmi maçta oynadı ve 12 kez kırmızı kart gördü



