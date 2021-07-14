Mario Balotelli: Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli transfer sürecini ve beklentilerini anlattı. Takım kampına katılan Mario Balotelli soruları yanıtlarken iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek, "Geldiğim için çok mutluyum. Transfer süreci güzel geçti. Kampa yeni katıldım. Şu an tüm oyuncuları tanımaya çalışıyorum. İyi bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

İşte golcü futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"İlk olarak menajerim tarafından öğrendim tekliifi. Sonra başkanla görüştük. Daha önce Türkiye'den birçok teklif aldım. Başkanla görüştükten sonra benzer karakterlerde olduğumuzu fark ettim. Böyle bir teklif aldığım için ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Normalde hedeflerimi kendime saklarım ve paylaşmam. Ama söylemek gerekirse bu ligde kalıcı olmak ve iyi bir sezon geçirmek istiyoruz."









"Şunu belirtmek istiyorum. Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu deli ibaresi bana gazeteler ve medya tarafından yapıştırılmış bir ibare. Futbolcuların asker olarak davranmalarını istiyorlar. Ama ben eğlenmeyi seviyorum, futbolun dışına çıkıyorum. Taraftarlara da şunu söylemek istiyorum, ben normal biriyim ama kazanmayı çok seviyorum."

Fenerbahçe mesajı

Süper Lig maçındaki ilk maçın Fenerbahçe ile olmasını da değerlendiren Balotelli, “Stadyuma gelin” dedi.







