Kapasitesi 3 bin 200 olan ve tel örgülerin hemen ardında evlerin gözüktüğü Marine Stadı'nın konumu nedeniyle tarihi maçı izleme fırsatı bulanlar olurken, ilginç anlar yaşandı. Bir taraftar yanında getirdiği Jürgen Klopp maketiyle 90 dakikayı takip etti. Virüs sebebiyle seyirci yasağı olduğu için tribünlerde taraftar yoktu ama kulüp; 30 bin 697 adet sanal bilet sattı ve 300 bin Pound (3 milyon TL) gelir elde etti. Böylece önümüzdeki 20 yılın bilet hasılatı gelirini şimdiden garanti altına alan ekibin Twitter hesabındaki takipçi sayısı da dün itibariyle 55 bine yaklaştı.