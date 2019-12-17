Ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray’da işler hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacak.

ABDURRAHİM ALBAYRAK BİR GÖRÜŞME DAHA YAPACAK

Bazı futbolcularla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, oyuncuların kontratları ve yıllık ücretlerine saplanıp kalırken, takımda ilk sorun çıkaran ismin Mariano olduğu ortaya çıktı. Devre arasında Brezilyalı sağ bekle ipleri koparmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetime ‘Bir yere gitmiyorum’ diyen 33 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar İstanbul’da kalacağını bildirirken, Abdurrahim Albayrak’ın futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho ile bir görüşme daha yapacağı ifade edildi.

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YILLIK ÜCRETİNİN YARISI ÖDENDİ

Kadro dışı kalsa bile tıpkı Linnes tribünde oturarak sözleşmesi bitene kadar Galatasaray’da kalmak isteyen Mariano 1,150 bin euro’luk alacağından vazgeçmezken, yönetimin 500 bin Euro verip Mariano’nun kontratını feshetmeyi planladığı bildirildi. (Akşam)