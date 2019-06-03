Mariano: Yerime kimseyi aramayın

Galatasaray’ın arayış içinde bulunduğu sağ bekte soru işareti görünen Mariano’nun durumu, oyuncunun tavrıyla netlik kazandı.

Brezilyalı sağ bekin, ülkesine dönmek istediği ve Flamengo’yla anlaşacağı iddia ediliyordu. Sarı-kırmızılı oyuncu, geleceğiyle ilgili Galatasaray Yönetimi’ne bilgi verdi. 32 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray’da mutluyum ve sözleşmemin sonuna kadar burada kalmaya niyetliyim. Yerime kimseyi aramanıza gerek yok. Ülkeme dönmek arzum var ama bu sene değil” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı idareciler de, Mariano’dan gelen bu haber üzerine sağ beke yabancı transferini askıya aldı. Cim-Bom’da bu bölge için sadece alternatif olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı düşünülüyor.

Hesap tutmadı

Galatasaray’a 2 sene önce Sevilla’dan gelen Mariano’nun sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Brezilyalı futbolcu, Cim-Bom’dan senelik 2.3 milyon euro alıyor. Mariano ayrıca Şampiyonlar Ligi’ne kalındığı için de 250 bin euro primi sözleşme gereği hak etti. Gelecek sezon yine Devler Ligi’ne gidilirse 250 bin euro hesabına geçecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, Mariano’nun ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurup bonservisi için en az 3 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi planlıyordu.

(Milliyet)