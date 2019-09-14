Mariano: Tempo düştü, çünkü...

Aslan’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Taraftarımızın önünde tek hedef 3 puandı. Tanrıya çok şükür, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi galibiyet aldık. İkinci yarıda biraz da milli takım dönüşü yorgunluğu hissedildi takımda. Tempomuzun düşmesini buna bağlıyorum” ifadelerini kullandı.

14 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Mariano: Tempo düştü, çünkü...

Aslan’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Taraftarımızın önünde tek hedef 3 puandı. Tanrıya çok şükür, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi galibiyet aldık. İkinci yarıda biraz da milli takım dönüşü yorgunluğu hissedildi takımda. Tempomuzun düşmesini buna bağlıyorum” ifadelerini kullandı.

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