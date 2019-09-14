Mariano: Tempo düştü, çünkü...
Aslan’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Taraftarımızın önünde tek hedef 3 puandı. Tanrıya çok şükür, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi galibiyet aldık. İkinci yarıda biraz da milli takım dönüşü yorgunluğu hissedildi takımda. Tempomuzun düşmesini buna bağlıyorum” ifadelerini kullandı.
Aslan’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Taraftarımızın önünde tek hedef 3 puandı. Tanrıya çok şükür, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi galibiyet aldık. İkinci yarıda biraz da milli takım dönüşü yorgunluğu hissedildi takımda. Tempomuzun düşmesini buna bağlıyorum” ifadelerini kullandı.