Mariano: Onların seviyesinde mücadele edemedik

UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'ndaki dördüncü maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 6-0 mağlup oldu.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Maçın çok zor olacağını zaten biliyorduk. Real Madrid, çok kaliteli bir takım. Kendi taraftarlarının önünde oynuyorlar. Real Madrid gibi bir takım karşısında son dakikaya kadar mücadele etmeniz gerekiyor. Bu noktada sıkıntı yaşadık. İstediğimiz oyunu da oynayamadık. Böyle bir maçta erken iki yol yiyince demoralize oluyorsunuz" dedi.

Bu sezonki probleme ilişkin soruyu cevaplayan Mariano, "Şampiyonlar Ligi çok zor bir platform. Oldukça güçlü rakiplerle oynuyoruz. Ne kötü gidiyor, problem nedir diye çok büyütmemek gerekiyor. Son iki sezona da iyi başlamamıştık ama ligin sonunda şampiyonluğa ulaşan bir Galatasaray vardı. Türkiye Ligi'nde liderle aramızda büyük fark yok. Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz işleri yapamadık ama lige bakarsak o kadar da kötü gözüken bir durum yok" dedi.

Taraftarın tepkisine de değinen Brezilyalı oyuncu, "Bugün alınan sonuç, taraftar gözünden bakıldığında üzüntü verici. Biz ne kadar mutsuzsak onlar da o kadar mutsuzdur. Biz de böyle bir sonuç almak istemiyorduk. Hem bizim hem onlar için bu, kabul edilmesi zor bir sonuç. Bize tepki göstermeleri normal. Maça büyük beklentilerle geliyorlar ve istedikleri oyunu göremediklerinde tepki gösterebilirler. Galatasaray gibi büyük bir camiada normal olarak kimsenin kaybetmeye tahammülü yok" dedi.