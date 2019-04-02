Mariano: Kolay maç olmayacağını biliyorduk

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Yeni Malataspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

02 Nisan 2019, Salı 22:20 Son Güncelleme:
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Mariano: Kolay maç olmayacağını biliyorduk

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Sarı Kırmızılı ekibin Brezilyalı sağ beki Mariano, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kolay maç olmayacağını bildiklerini söyleyen Mariano, ''Önemli bir rakibe karşı oynadık ama kendi sahamızdaydık, iyi sonuç almak istiyorduk. Maçta baskılı olan taraf bizdik, fazla pozisyon vermedik. Onyekuru'nun pozisyon penaltıydı bence, hakem takdir hakkını öyle kullanmadı. Luyindama'nın kırmızı kartının da ağır bir karar olduğunu düşünüyorum ama hakem öyle kullandı takdir hakkını. İkinci maçta daha iyi oynayarak turu geçeceğimizi düşünüyorum.'' dedi.

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